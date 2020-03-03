التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن دائرة التثقيف وتعزيز الصحة من الدوائر المركزية في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، تسعى ضمن نشاطاتها وبرامجها المختلفة لتحقيق رسالة وزارة الصحة التي تهدف لزيادة وعي المجتمع الصحي.

وأوضح د.معين الكريري مدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة، أن الدائرة تواصل عملها لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى مجتمع فلسطيني صحي وسليم من خلال تخفيض معدل الأمراض والوفيات بين أفراد المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحي عبر مختلف البرامج التي تتبناها الدائرة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع .

وأكد د.الكريري أنه تم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية داخل المستشفيات بلغ عددها 251 لقاء استفاد منها 600شخص حيث تناولت عدة مواضيع أهمها الرضاعة الطبيعية ،الصحة النفسية ، فقر الدم والحصبة ،الى جانب عقد 19 لقاء تثقيفي للمرضى المترددين على مراكز الرعاية الصحية الاولية حول الامراض المعدية ،ضعف البصر ،النظافة الشخصية ،الحمل خلال شهر يناير2020 .

ونوه أن برنامج توعية المجتمع المحلي يمثل ركيزة مهمه من ركائز التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية ،مؤكدا أن الدائرة نفذت مايقارب (65) لقاء مجتمعي للأمهات والشباب استجابة لطلب المؤسسات المحلية والجمعيات وتنفيذ (51 )لقاء آخر يستهدف الاطفال في سن المدرسة وأولياء امورهم لتعزيز السلوكيات الصحية السليمة حيث بلغ عدد المستفيدين (1559 )شخص .

وقال إن شهر يناير شهد انطلاق حملة التوعية الخاصة بالنظافة الشخصية والإصحاح الشخصي والحد من ظاهرة التقمل والتي نظمتها دائرة التثقيف وتعزيز الصحة ودائرة الصحة المدرسية في الادارة العامة للرعاية الاولية بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مدرستي العباس –شرق غزة واسامة بن زيد – شمال غزة حيث تهدف الحملة توعية الاهالي بمبادئ واسس النظافة الشخصية والحد من التقمل بين طلبة المدارس من خلال تنفيذ (52) محاضرة شملت (1599) شخص من اولياء الامور والطلاب في اللجان الصحية بالاضافة الى عدد من المعلمين والمعلمات.

و أشار الى انه تم إنتاج وطباعة العديد من مواد التثقيف الصحي والنشرات الخاصة بالتخلص من القمل وطباعتها من قبل الدائرة وطباعة 40 ألف نشرة من خلال منظمة الصحة العالمية