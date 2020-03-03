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اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري

03 آذار / مارس 2020 01:19

اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري
اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعاً دوريا لها بمقر المجلس في مدينة غزة امس الاثنين،، بحضور رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومشاركة أعضاءها النواب: مروان أبو راس، مشير المصري، أحمد أبو حلبية، يونس الأسطل، ومحمد شهاب.

وناقشت اللجنة مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها، وقانون الإجراءات الجزائية.

كما بحث أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم إجراءات تنظيم ومحاكمة المتهمين الفارين والهاربين من وجه العدالة وخاصة في قضايا الجنح، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة بحضور خبراء وجهات الاختصاص لإجراء مناقشات موسعة بهدف إنضاج تلك الإجراءات

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