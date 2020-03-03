تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية

غزة-الرأي

التقى مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، بمدراء ومديرات المدارس، لمناقشة مجموعة من القضايا الإدارية والتعليمية بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الإدارات أ. معين أبو جاسر، ورئيس قسم الامتحانات أ. اياد النونو في قاعة الانتفاضة في المديرية.

بدوره، رحب أ. العرابيد بمدراء المدارس مثمناً جهودهم الحثيثة في تسيير العملية التعليمية، وحث المدراء على ضرورة توزيع جداول الحصص بشكل منصف يراعي مصلحة العمل بالدرجة الأولى.

وأكد العرابيد على دعمه الكامل لمدراء المدارس، والمعلمين، و العاملين في سلك التعليم كافة، الذين لا يدخرون جهداً في عملهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

و ناقش أ. العرابيد ملف طلبة الثانوية العامة، والاستعدادات الميدانية للامتحانات التجريبية المنوي عقدها في بداية ابريل.

كما تحدث في موضوع التسرب المدرسي وضرورة استمرار طلاب الثانوية العامة في مقاعد الدراسة حتى بداية ابريل القادم، ملف ضعاف التحصيل واليات التعامل معهم، وأكد على أهمية الدقة في بيانات الطلاب عبر البرنامج المحوسب وضرورة تطابقه مع الواقع الفعلي.

من جانبه، نوه أ. صالحة لبعض الجوانب الإدارية والفنية التي من شأنها تجويد الإدارة المدرسية، وضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل، خاصةً ونحن على أبواب نهاية العام الدراسي.

وفي الختام ناقش الحضور مجموعة من القضايا الفنية والتربوية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفايات العملية التعليمية.