وكالة الرأي الفلسطينية الفرا يكرّم المرشدين التربويين ومعلمي التربية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

وتفحص الاغنام العشار بجهاز الالتراساوند بشكل مجاني

بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج

03 آذار / مارس 2020 01:34

بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج
بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج

غزة- الرأي

 عمدت مديريه بيطره شمال غزةإلى متابعة الاغنام الوارده من الخارج و سحب عينات دم و فحصها و التعامل مع الاغنام المريضه بالطرق السليمة.

 ويأتي ذلك، من أجل سلامه المواطن الفلسطيني والحفاظ على عدم انتشار الأمراض المشتركه بين الحيوان و الإنسان،

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية بيطرة شمال غزة عن فحص الاغنام العشار بجهاز الالتراساوند،وذلك بشكل مجاني كل يوم خميس و ذلك في مقر المديريه الكائن في شمال غزه، مؤكدة ان ذلك ياتي من أجل خدمة المزارع الفلسطيني بناء على سياسه الوزاره الهادفه إلى تخفيف الحمل والأعباء عليه.

بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج 88286584_2802407883171947_5487762422284419072_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟