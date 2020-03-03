بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج

غزة- الرأي

عمدت مديريه بيطره شمال غزةإلى متابعة الاغنام الوارده من الخارج و سحب عينات دم و فحصها و التعامل مع الاغنام المريضه بالطرق السليمة.

ويأتي ذلك، من أجل سلامه المواطن الفلسطيني والحفاظ على عدم انتشار الأمراض المشتركه بين الحيوان و الإنسان،

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية بيطرة شمال غزة عن فحص الاغنام العشار بجهاز الالتراساوند،وذلك بشكل مجاني كل يوم خميس و ذلك في مقر المديريه الكائن في شمال غزه، مؤكدة ان ذلك ياتي من أجل خدمة المزارع الفلسطيني بناء على سياسه الوزاره الهادفه إلى تخفيف الحمل والأعباء عليه.