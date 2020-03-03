الفرا يكرّم المرشدين التربويين ومعلمي التربية الخاصة

غزة-الرأي

كرّم أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، المرشدين التربويين ومعلمي التربية الخاصة والمرشدة التربوية صبحية أبو شاويش من مدرسة عكا الثانوية للبنات وذلك لوصولها للتقاعد، وذلك بحضور أ. أنور أحمد ممثل الإدارة العامة للإرشاد بالوزارة، وأ. عبد الرحمن وافي رئيس قسم الإرشاد التربوي بالمديرية، وأ. أشرف أبو عنزة رئيس قسم الإرشاد بشرق خان يونس، وأ. أشرف أبو إسحاق رئيس شعبة الإرشاد، وأ. محمد فرينة مشرف الإرشاد، وأ. إيمان زقوت مشرفة التربية الخاصة.

بدوره، عبر أ. الفرا عن سعادته بتكريم هذه الفئة من المرشدين والمرشدات ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة، والمحتفى بها أ. أبو شاويش، مؤكداً على أهمية العمل الإرشادي في الإرشادي في المدارس، ودوره الفاعل في التخفيف من حدة الضغوط النفسية التي تواجه الطلبة بسبب التحديات الصعبة التي تؤرق المجتمع، وأشاد بجهود المرشدة التربوية أ. أبو شاويش التي بذلتها خلال عملها في مدارس المديرية ونشاطها المميز في دعم الطلبة والزملاء، متمنياً لها موفور الصحة والعافية.

من ناحيته، شكر أ. أحمد مديرية التربية والتعليم بخان يونس على هذه اللفتة الرائعة الهادفة إلى تكريم المرشدين والمرشدات ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة على جهودهم المبذولة في المدارس، والتي تأتي في إطار الاحتفال بالمرشد الفلسطيني الذي يصادف 25/2/2020.

من جهته ، شكرت أ. أبو شاويش إدارة التربية والتعليم وقسم الإرشاد وزملائها وذويها ومديرة مدرستها وكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء، وكل من شارك بالحضور لتكريم المرشدين والمرشدات ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة ولتكريمها بشكل خاص بعد أن وصلت إلى سن التقاعد، مشيرةً إلى أن هذه سُنة العمل الحكومي، موضحة أن هذه اللحظة تمتزج فيها مشاعر الفرح بالحزن.

هذا وتخلل اللقاء فقرات فنية متميزة، وعرض فيديو عن سيرة ومسيرة أ. صبحية أبو شاويش.