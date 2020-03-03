سلطة الأراضي وبلدية رفح يبحثان سبل معالجة التعديات على الأراضي الحكومية

غزة- الرأي

بحث رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، خلال استقباله في مكتبه بمدينة غزة رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، والوفد المرافق له وممثلين عن الحاضنة الشعبية سبل التعاون بين الجهتين لمعالجه التعديات على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الحديثة عن هذه الأراضي.

وأكد أبو صبحة على أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين بلدية رفح وسلطة الأراضي لمنع أي تعدي جديد، مشدداً على ضرورة العمل من أجل منع التعديات.

ونوه إلى أن سلطة الأراضي قامت بعملية حصر لكل العشوائيات السكنية بما فيها عشوائيات رفح لكن هناك بعض المواطنين رفضوا التعامل مع طواقم الإحصاء التابعة لسلطة الأراضي.

من جهته، أكد رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر على استمرار التعاون بين البلدية وسلطة الأراضي في إزالة التعديات، موضحاً أن البلدية لا تسمح بوقوع أي تعدي جديد في المنطقة .

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملف أراضي رفح لاسيما التعاقدات والاقساط القديمة للعمل على تسوية أوضاعها .

كما تناول الاجتماع أهمية الدور الشعبي والحاضنة الشعبية في دعم سلطة الأراضي لتنفيذ مهامها في الحفاظ على الأراضي الحكومية والمال العام باعتباره ملك وحق للأجيال القادمة وبين الجانبان أهمية تحشيد الرأي العام الشعبي والرسمي المناصر والداعم لسلطة الأراضي في مواجهة استمرار التعديات وتغول بعض التجار على هذه الأراضي مستخدمين أوراق لا تثبت لهم حق الملكية في أراضي المدينة بل هي عبارة عن وصولات دفع لضريبة الأملاك وليس سندات تمليك.



و شارك في الاجتماع الى جانب رئيس سلطة الأراضي مدير عام الإدارة العامة لأملاك الحكومة م. حسن السرحي ومدير فرع الجنوب عبد الكريم عويضة مدير مكتب رئيس سلطة الأراضي أ. محمد أبو شكيان ومن بلدية رفح كل من أ. عبد الرؤوف العرقان مدير الدائرة القانونية وم. مصطفى الرياطي ود. فؤاد النحال و أ. أحمد الحشاش رئيس لجنة حي الحشاش وأ. محمد النجار وأ. رجائي عمر ممثلين عن الحاضنة الشعبية