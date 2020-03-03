وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تعقد ورشة عمل بعنوان " 21 يوم لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولة على مزارعي العنب في منظقة "الشيخ عجلين" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الشباب والرياضة: بطولة العائلات في خان يونس تشهد منافسة قوية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث مستجدات ملفي الحج والعمرة مع شركات الحج وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير حسام عابد من معتقل "ريمون" إلى عزل "مجدو" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التكنولوجيا المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الزيتون بغزة وكالة الرأي الفلسطينية اليوم الإفراج عن الأسير محمود حوشية بعد اعتقال استمر (17) عاماً وكالة الرأي الفلسطينية وقاية النبات بالزراعة تنظم جولة ميدانية على اصحاب المشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يستقبل برلمانا طلابيا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

التشريعي يستقبل برلمانا طلابيا

03 آذار / مارس 2020 01:43

1
1

غزة-الرأي

استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة وفد البرلمان الطلابي لمدرسة أحمد بن عبد العزيز في خان يونس.

بدورها ، أوضح المستشار القانوني في المجلس التشريعي عمار نجم لوفد البرلمان الطلابي أنواع السلطات في فلسطين مركزا على السلطة التشريعية، والتي يتركز عملها على سن القوانين والتشريعات، ومراقبة السلطة التنفيذية.

وبين نجم رحلة سن القوانين والتشريعات ابتداء من تقديم مقترح القانون من أحد النواب أو مجموعة من النواب أو من قبل مجلس الوزراء، انتهاء بنشره في صحيفة الوقائع الرسمية ليصبح بذلك قانونا نافذاً.

وأشار إلى أن الرحلة تمر بتحويل المقترح للجنة المختصة التي تقوم بدراسته والتشاور مع ذوي الخبرة والاختصاص، ليتم رفعه للمجلس التشريعي للقراءة الأولى والثانية، وفقا للأصول.

وتطرق نجم إلى رقابة المجلس التشريعي على عمل السلطة التنفيذية، حيث يحق للمجلس مراقبة أداء كافة الوزارات وتنظيم جلسات مراجعة واستماع للوزراء، ولديه صلاحية حجب الثقة عن الحكومة.

إلى ذلك زار أعضاء البرلمان الطلابي قاعة البرلماني الرئيسية في المجلس التشريعي، حيث تم اطلاعهم على آلية سير الجلسات البرلمانية، وكيفية ادارتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تعقد ورشة عمل بعنوان " 21 يوم لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟