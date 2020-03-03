التشريعي يستقبل برلمانا طلابيا

غزة-الرأي

استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة وفد البرلمان الطلابي لمدرسة أحمد بن عبد العزيز في خان يونس.

بدورها ، أوضح المستشار القانوني في المجلس التشريعي عمار نجم لوفد البرلمان الطلابي أنواع السلطات في فلسطين مركزا على السلطة التشريعية، والتي يتركز عملها على سن القوانين والتشريعات، ومراقبة السلطة التنفيذية.

وبين نجم رحلة سن القوانين والتشريعات ابتداء من تقديم مقترح القانون من أحد النواب أو مجموعة من النواب أو من قبل مجلس الوزراء، انتهاء بنشره في صحيفة الوقائع الرسمية ليصبح بذلك قانونا نافذاً.

وأشار إلى أن الرحلة تمر بتحويل المقترح للجنة المختصة التي تقوم بدراسته والتشاور مع ذوي الخبرة والاختصاص، ليتم رفعه للمجلس التشريعي للقراءة الأولى والثانية، وفقا للأصول.

وتطرق نجم إلى رقابة المجلس التشريعي على عمل السلطة التنفيذية، حيث يحق للمجلس مراقبة أداء كافة الوزارات وتنظيم جلسات مراجعة واستماع للوزراء، ولديه صلاحية حجب الثقة عن الحكومة.

إلى ذلك زار أعضاء البرلمان الطلابي قاعة البرلماني الرئيسية في المجلس التشريعي، حيث تم اطلاعهم على آلية سير الجلسات البرلمانية، وكيفية ادارتها.