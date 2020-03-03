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تعليم شمال غزة يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التكنولوجيا المتميزين

03 آذار / مارس 2020 01:53

تعليم شمال غزة يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التكنولوجيا المتميزين
تعليم شمال غزة يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التكنولوجيا المتميزين

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة "قسم الاشراف التربوي" لقاءاً تقييمياً؛ لمعلمي ومعلمات التكنولوجيا المتقدمين لمسابقة التميز لهذا العام، بإشراف مشرفي التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، ود. عطايا جابر.

وبحضور عدد من معلمي ومعلمات التكنولوجيا من مختلف المراحل الدراسية، وذلك بقسم الإشراف التربوي.

ورحب د. أبو علبة بالمعلمين المشاركين في هذا اللقاء، معرباً عن تقديره لكافة الأعمال والأنشطة والمبادرات التي قاموا بها خلال العام الدراسي.

بدوره أعرب د. عابد عن تقديره للعديد من المبادرات والفعاليات الإبداعية المتميزة لمعلمي التكنولوجيا في هذا العام، مثمناً كافة أعمالهم التي تنم عن مستوى رفيع من العلم والثقافة.

هذا واستعرض المشاركون أعمالهم المتميزة خلال العام، من مبادرات ابداعية، وفعاليات تكنولوجية متنوعة، عبر تقنية البوربوينت.

هذا وسيتم الاختيار من بينهم بحسب المعايير الموضوعة من قبل الإدارة التعليمية.

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