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وزارة الشباب والرياضة: بطولة العائلات في خان يونس تشهد منافسة قوية

03 آذار / مارس 2020 01:58

وزارة الشباب والرياضة: بطولة العائلات في خان يونس تشهد منافسة قوية
وزارة الشباب والرياضة: بطولة العائلات في خان يونس تشهد منافسة قوية

غزة- الرأي

تشهد بطولة العائلات لخماسيات كرة القدم، في محافظة خان يونس، منافسة قوية، بعد انطلاق اليوم الرابع من فعاليات البطولة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة - مديرية خان يونس، بالتعاون مع ملتقى عائلات محافظة خان يونس، وبرعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.
ويشارك في البطولة 40 فريقاً تمثل عائلات محافظة خان يونس، وتجري منافسات البطولة على صالة الشهيد أبو يوسف النجار،ومن المقرر أن تختتم البطولة يوم الثلاثاء الفادم في حفل تحضره قيادة الوزارة.
يذكر أن اللجنة المنظمة من مديرية خان يونس هم:" أحمد الهندي - عماد السنوار - بكر أبو طعيمة ومن ملتقي عائلات محافظة خان يونس طه القصاص- محمد العسولي- أشرف شهوان - لؤى أبو جزر"، بينما تضم لجنة حكام البطولة كل من:" فايز عمران- محمود ابو مصطفي - عدنان حنيدق -عطا وافي".

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