لجنة التربية في التشريعي تناقش عدد من القضايا التعليمية

غزة-الرأي

تفقدت وفد من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي مديريتي التربية والتعليم شرق وغرب غزة ،وذلك في إطار تواصل المجلس التشريعي مع الوزارات الحكومية .

وضم الوفد كل من رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل وأعضائها النائب خميس النجار، والنائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب محمد شهاب، وكان في استقبالهم مدير مديرية غرب غزة د. عبد القادر أبو علي، ومدير مديرية شرق غزة أشرف حرز الله وطواقم المديرتين.

بدوره، أوضح الجمل، بأن الزيارة تأتي للوقوف على واقع المديريات وتلمس احتياجاتها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، بهدف متابعتها مع جهات الاختصاص، مثمنا جهود المديرتين في الارتقاء بالعملية التعلمية.

وأكد الجمل، حرص لجنته على استمرار وإنجاح المسيرة التعليمية رغم الحصار وقلة الإمكانات، مشددا على ضرورة التركيز على الجوانب التربوية للطلبة وغرس القيم والمبادئ الإسلامية والوطنية النبيلة وضرورة العمل على تعزيز دور المعلم والحفاظ على هيبته واحترامه.

كما تفقدت اللجنة مواقع العمل في المديرية بما فيها أقسام الاشراف التربوي والأنشطة الطلابية والصحة المدرسية والإدارات المدرسية والامتحانات والتخطيط والصيانة.

من جانبه، بيَّن مدير المديرية د. عبد القادر أبو علي، الظروف الصعبة التي تمر بها المسيرة التعليمية في ظل محدودية الإمكانات المادية والبشرية، ومدى انعكاس ذلك على التشكيلات المدرسية وأعداد الطلبة في الفصول، في ظل قلة أعداد المدرسين وندرة التعينات.

على الصعيد ذاته ، تفقدت اللجنة مديرية التربية والتعليم شرق غزة، حيث بين مديرها أشرف حرز الله أهم المشكلات التي تواجه المديرية وقطاع التعليم شرق غزة.

في حين عرض الطاقم الفني للمديرية تقرير عن الأنشطة والبرامج والمشاريع والمسابقات التي أنجزتها المديرية خلال العام 2019م.

الجدير ذكره، أن مديريتي غرب وشرق غزة تعدان من أكبر مديريات التعليم على مستوى قطاع غزة حيث تضمان أكثر من 121000 طالب وطالبة موزعين على نحو 170 مدرسة.