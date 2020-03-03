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بلدية جباليا النزلة توقع مع جمعية نماء مذكرة تفاهم لحفر بئر غاطسة

03 آذار / مارس 2020 02:19

بلدية جباليا النزلة توقع مع جمعية نماء مذكرة تفاهم لحفر بئر غاطسة
بلدية جباليا النزلة توقع مع جمعية نماء مذكرة تفاهم لحفر بئر غاطسة

غزة- الرأي

وقعت بلدية جباليا النزلة مع الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية "نماء" مذكرة تفاهم لحفر بئر غاطسة في مدينة جباليا.

وقال رئيس البلدية م مازن النجار إن هذا المشروع سينفذ خلال شهر، منوها إلى أن البلدية تلجأ لحفر آبار المياه الغاطسة للحد من تأثير أزمة الكهرباء على وصول المياه لمنازل المواطنين.

وشكر النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة نماء منير البرش على جهود مؤسسته في رعاية المشاريع التنموية ومساعدتها الهيئات المحلية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ودعا رئيس البلدية رجال الأعمال والمؤسسات التنموية والجمعيات الخيرية لرعاية مثل هذه المشاريع التي تتعلق بالاحتياجات الأساسية لحياة المواطنين.

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