"العويسي" تنفذ درس "التكيف عند الجمل" بطريقتها الخاصة

غزة- سامي جاد الله- الرأي:

نفذت معلمة العلوم في مدرسة صبحي أبو كرش شرق غزة ياسمين العويسي درس "التكيف عند الجمل " من خلال حصة امتاعية شيقة في ساحة المدرسة مع إحضار الجمل وتقديم الشرح للأطفال.

ويأتي درس "التكيف عند الجمل" ضمن الوحدة الثالثة في منهاج العلوم والحياة للصف الثالث الأساسي الذي يشتمل على موضوعات في تكيف الكائنات الحية.

وأوضحت المعلمة ياسمين أن وحدة التكيف تهدف إلى تعليم الطلبة معنى التكيف، وأنواع البيئات التي تعيش فيها الكائنات الحية وخصائصها، والربط بين الكائن الحي ونوع التكيف لديه، وممارسة سلوكيات للمحافظة على الكائنات الحية.

وبينت أن درس التكيف عند الجمل يسعى لتعريف الطلبة بمعلومات عن الجمل وصفاته، ولماذا يسمى سفينة الصحراء، وما الذي يساعده في السير على رمال الصحراء، وأين يختزل الماء والطعام، وكيف يتكيف مع البيئة.

وأضافت المعلمة ياسمين أنها وبالتعاون وإشراف مديرة المدرسة أ. سحر الدلو، وبالشراكة مع المجتمع المحلي، قامت بإحضار جمل إلى ساحة المدرسة وتقديم الشرح الوافي للطلبة باستخدام عدة أساليب تدريسية منها الشرح وطرح الأسئلة وإثارة التفكير ووصف الجمل وملامسته والركوب عليه من قبل الأطفال مع أخذ درجات الحيطة والأمان".

ولوحظ خلال الدرس الذي تم تنفيذه في ساحة المدرسة التفاعل الكبير من الطلبة والمرح واللعب والجو المدرسي الممتع للغاية.

وأعرب الطلبة الأطفال عن سعادتهم بهذا الجو التعليمي الممتع وانبهارهم بإحضار الجمل للمدرسة وتقديم المعلومات المفيدة والجميلة، مؤكدين أنهم يشاهدون الجمل في الرحلات أو في بعض الطرق أو على شاطئ البحر في الصيف، لكن احضاره في المدرسة ضمن درس تعليمي فهذا شيء رائع للغاية.

يذكر أن المدارس بقطاع غزة تشهد العديد من الأنشطة التعليمية المميزة ضمن رؤية الوزارة لتطبيق التعليم الممتع لتحبيب التعليم لدى الطلبة والحصول على المزيد من التجويد التعليمي.