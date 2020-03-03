شركة توزيع كهرباء تطلق نظام الشكاوى والاقتراحات الإلكتروني

غزة- بسام العطار- الرأي:

في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، تستعد الشركة لإطلاق نظام الشكاوى والاقتراحات الإلكتروني في فترته التجريبية مطلع الأسبوع المقبل، والذي يتيح للمواطنين في قطاع غزة تقديم الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالشركة وخدماتها بشكل ميسر وبسيط، ما يساعدهم على فتح قناة اتصال الكترونية جديدة.

رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سمير مطير قال في بيان للشركة، إن تأسيس نظام شكاوى فعال كان على رأس أولويات الشركة للعام الحالي 2020، وذلك لكي يضمن المواطن حقه في تقديم شكواه أو اقتراحه بشكل مباشر وفق آلية معتمدة وموثقة، خاصة وأن خدمات الشركة تمس حياة كل مواطن في قطاع غزة في ظل الأزمة الشديدة التي يعاني منها قطاع الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تفعيل قنوات الاتصال والوصول للشركة وخدماتها بشكل ميسر ومريح وآمن.

مدير وحدة التخطيط والتطوير م. محمود أبو حية أوضح أن الشركة قامت بإعداد نظام للشكاوى بالتشاور مع مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)، وهو في مراحل اعتماده النهائية، ويحدد النظام تصنيفات الشكاوى والمراحل التي تمر فيها الشكاوى والجهات المسئولة عنها في كل مرحلة من المراحل وصولاً لمعالجتها وإغلاقها.

مدير دائرة العلاقات العامة زهير أبو خاطر اشار إلى أن إدارة الحاسوب في الشركة جهزت النسخة الأولى من النظام الإلكتروني الذي يمكن المواطن من الدخول إليه من خلال موقع الشركة عبر بوابة الدخول الموحد الحكومية، ويمكنه تقديم شكواه ومتابعتها من خلاله، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع تقديم شكواه عبر مركز الاتصالات على الرقم المجاني 133 بالإضافة الى الطريقة التقليدية من خلال الوصول لمركز العناية بالمشتركين في محافظته وتقديم شكواه لدى المختص، منوهاً الى أن المواطن يمكنه الدخول عبر النظام لتقديم طلب إشارة صيانة لتتعامل معها الجهات المختصة حسب الأصول.

وأوضح أن الفترة التجريبية ستستمر خلال شهر مارس، وسيتم بعدها مباشرةً إطلاق النظام بشكله النهائي ومتابعة تطويره بما يحقق أعلى مستويات جودة الخدمة المقدمة.

يأتي تطوير نظام الشكاوى والاقتراحات الإلكتروني ضمن سعي الشركة لتطوير خدماتها، ولحرصها على تفعيل الأدوات الممكنة التي تساعد على وصول المواطن الى خدماتها وخاصة في مجال تقديم الطلبات والشكاوى ومتابعتها.