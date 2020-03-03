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الاحتلال يخطر ثلاثة منازل بوقف البناء والهدم غرب بيت لحم

03 آذار / مارس 2020 03:44

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا بالهدم، واثنين آخرين بوقف البناء في بلدة نحالين غرب محافظة بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون "إن الاحتلال أخطر منزل المواطن أحمد محمود سواد بالهدم، والمواطنين عادل راتب نجاجرة، ورائد محمود سواد بوقف البناء في منزليهما، بحجة البناء دون ترخيص".

وأشار فنون إلى أن الاحتلال صعد من اجراءاته التعسفية في منطقة "باكوش"، حيث تقع المنازل الثلاثة، والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي البلدة من حيث التوسع العمراني، واستولى قبل أيام على "خلاطتين" للباطون، وأجبر مواطنين على وقف البناء.

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