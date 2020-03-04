الطقس: ارتفاع على الحرارة اليوم وغدًا وأمطار الجمعة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام وبارداً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الخميس صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليبقى الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو السبت غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.