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كيف تحمى أذنيك من ضعف السمع.. ممارسة الرياضة أهم النصائح

04 آذار / مارس 2020 08:45

كيف تحمى أذنيك من ضعف السمع.. ممارسة الرياضة أهم النصائح
كيف تحمى أذنيك من ضعف السمع.. ممارسة الرياضة أهم النصائح

أسباب عديدة تزيد من فرص تعرضك لضعف السمع، كالجلوس الدائم في أصوات عالية، أو عدم الاهتمام بنظافتها، أو استخدام سدادات الأذن، فهذه الأشياء تتسبب على المدي البعيد في التعرض لضعف السمع، وفقدانه، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل وأهم النصائح لحماية أذنيك من الإصابة بالضعف، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن الجلوس في أماكن بها ضوضاء عالية يتطلب استخدام سدادات الأذن، فهي تحمي الأذن من قوة الأصوات المجاورة للشخص،  كما ينصح بعدم وضع سماعات الأذن ورفع مستوى الصوت، لأن هذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بشكل ملحوظ من الإصابة بضعف السمع، ولذا عليك تثبيت نسبة الصوت لا تزيد عن 50%، وأيضا عليك الابتعاد عن الصوت بعد مرور ساعة لمدة 5 دقائق، فأنت بهذه النصائح تحافظ على أذنيك من التعرض والإصابة بضعف السمع.

  أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، بالإضافة إلي التقرير المنشور، أن استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف السمع،  لأنها تقوم بإزالة الشمع المسئول عن حماية الأذن من العوامل الخارجية، وعند إزالته فتصبح الأذن أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشاكل وأبرزها ضعف السمع.

 أوضح التقرير، أن تناول الأدوية المضادة للالتهابات تزيد من تعرض الأذن للإصابة بضعف السمع علي المدي البعيد خاصة إذا كنت تعاني من مشكلة في الأذن، لافتا، أن القيام بتجفيف الأذن يعد من أهم الحيل التي تحمي الأذن من التعرض لضعف السمع، ولذا عند تعرضها للماء عليك الاهتمام بتجفيفها بفوطة قطنية من الخارج فقط.

 أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن ممارسة الرياضة يوميا تزيد من تدفق الدورة الدموية في الجسم، وهذا يساعد في حماية الأذن من التعرض للضعف، ولذا عليك القيام بهذا النشاط يوميا.

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