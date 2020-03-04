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5 أطعمة تخفض الكولسترول أهمها الكمون وبذور الكينوا

04 آذار / مارس 2020 08:46

5 أطعمة تخفض الكولسترول أهمها الكمون وبذور الكينوا
5 أطعمة تخفض الكولسترول أهمها الكمون وبذور الكينوا

هل سئمت من إخبارك بتناول الشوفان والمكسرات وفول الصويا لخفض الكولسترول؟ هل تعتقد أنه يجب أن تكون هناك أطعمة أخرى لخفض الكوليسترول؟ إذاً عليك معرفة أن هناك بالفعل الكثير من الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
 
فوفقاً للموقع الطبى البريطانى "universityhealthnews"، دعمت الأبحاث قدرات خفض الكوليسترول في عدد من الأطعمة الفريدة وغير المتوقعة، لذلك فكر في إضافة الأطعمة الخمسة المدرجة هنا إلى نظامك الغذائي ومشاهدة انخفاض الكوليسترول في الدم.
 

5 أطعمة تخفض الكولسترول
1. الكيوي: 
إذا كنت بحاجة إلى خفض الدهون الثلاثية الخاصة بك ، الكيوي هو ثمرة بالنسبة لك، حيث إن واحدة من الكيوي فقط في الأسبوع يقلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية ، ولكن أكثر هو الأفضل. 
وفي إحدى الدراسات، ثبت أن اثنين أو ثلاثة من الكيوي في اليوم يقللون بشكل كبير من الدهون الثلاثية بنسبة 15% لدى المشاركين من البشر الأصحاء.
ويحتوي الكيوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين (ج) وفيتامين (هـ) والبوليفينول ، كما يوفر فوائد أخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو يزيد بشكل كبير من نسبة الكوليسترول الحيد في الدم ويقلل من ميل الدم إلى التجلط.


2. عصير أخضر: 
إذا كنت لم تجرب عصيرًا طازجًا يحتوي على مزيج من الفواكه والخضار الورقية الخضراء ، فيجب عليك! العصير الأخضر الطازج ذو مذاق لذيذ ، ويخفض الكوليسترول في الدم. 
كلما كان العصير أعذب وأكثر اخضرارًا ، قد تكون نتائجه أفضل، فقم بتضمين الشمر أو الكرفس والزنجبيل والخضروات الخضراء الصليبية على الأقل ، مثل اللفت ، في المزيج الخاص بك للحصول على قدر أكبر من العصير الذي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
3. الكيمتشي: 
الكيمتشي يمكنه خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة %8 إلى 10%، وليس ذلك فحسب ، يساعد الكيمتشي على تقليل الدهون في الجسم ونسبة السكر في الدم ، وضغط الدم.
4. الكينوا: 
الشوفان ليس الحبوب الكاملة التي تحارب الكوليسترول، لكن الكينوا عبارة عن حبوب قديمة وعالية البروتين وخالية من الجلوتين ، وقد انفجرت شعبيتها مؤخرًا.
تشير الدراسات الأولية إلى أن إضافة الكينوا إلى نظامك الغذائي يخفض نسبة الكوليسترول بشكل ملحوظ. 
5. الكمون: 
فقط نصف ملعقة صغيرة في اليوم من هذا التوابل اللذيذ يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث كشفت دراسة حديثة شملت 88 امرأة مصابة بالوزن الزائد أو السمنة أن 3 جرامات (حوالي نصف ملعقة صغيرة) من مسحوق الكمون تقلل من الكولسترول، والدهون الثلاثية.

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