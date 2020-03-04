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أخبار » الأسرة و المجتمع

عوامل تزيد خطر الإصابة بانفصال الشبكية.. تعرف عليها

04 آذار / مارس 2020 09:00

عوامل تزيد خطر الإصابة بانفصال الشبكية.. تعرف عليها
عوامل تزيد خطر الإصابة بانفصال الشبكية.. تعرف عليها

انفصال الشبكية من المشاكل الخطيرة التي تؤثر على صحة العيون وقد تؤدى مع الوقت لتدهور الحالة الصحية وفقدان البصر، حيث تعتبر شبكية العين من المناطق الحساسة في الجسم، وهى المسئولة عن إرسال الإشارات المرئية من خلال العصب البصرى إلى المخ.
 

 
وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday  فإن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بانفصال الشبكية وهى:
 
عوامل تزيد من خطر الإصابة بانفصال شبكية العين:
 
1: كبار السن أكثر عرضا للإصابة بانفصال الشبكية وخصوصا لمن تجاوز عمر الـ 50 عاما.
2:العوامل الوراثية تزيد من خطر الإصابة بانفصال الشبكية، أي إصابة أحد أفراد الاسرة بانفصال الشبكية من قبل.
3:من يعانون من قصر النظر الشديد أكثر عرضا للإصابة بانفصال الشبكية.
3:التعرض لجراحات سابقة في العين مثل اعتام عدسة العين، تزيد من خطر الإصابة بانفصال الشبكية.
4:مرضى السكر أكثر عرضا للإصابة بمشاكل العين وانفصال الشبكية، لذلك ينصح بالمتابعة الدورية وتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة منعا لحدوث أي مشاكل.
5:التدخين من العادات السيئة التي تؤثر على صحة الجسم عموما وتسبب انفصال شبكية العين.
 
وحسب ما ذكره الموقع فإن هناك بعض العلامات التي تدل على الإصابة بانفصال الشبكية وهى:
أعراض انفصال الشبكية
1:ظهور نقط وبقع سوداء في العين وتؤثر على الرؤية.
2:ومضات ضوء مفاجئة تؤثر على صحة العيون ومدتها ثوانى بسيطة تظهر أمام العين، وتسبب تشويش الرؤية.
3:عدم القدرة على التركيز مع تشويش الرؤية وظل معتم على الجانب الخارجي من العين.
 
ويكون الفحص عن طريق طرق مختلفة
كيف يتم فحص انفصال الشبكية
1: فحص النظر الطبيعي ومعرفة مدى الرؤية وتميز الألوان.
2:فحص الشبكية باستخدام أداة مزودة بالضوء.
3:قد يكون التشخيص عن طريق الموجات الفوق صوتية.
4:فحص ضغط العين وتدفق الدم في العين.

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