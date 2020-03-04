قطة بوجهين مختلفين تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت قطة صغيرة تُدعى كميرا عناوين الصحف لشكلها الفريد والنادر، إذ لديها وجه نصفه أسود والآخر ذهبي. ونظراً لحالتها النادرة، تتمتع القطة بقاعدة ضخمة من المتابعين وصل عددهم 100 ألف عبر موقع انستقرام.

وبحسب timesnownews، تُسمى حالة القطة بكمير. وفي الأساطير اليونانية، فإن الكمير مخلوق يخرج ناراً من فمه وله 3 رؤوس، لكن بالتأكيد تلك القطة لا تشبهه. فقطط الكيمر لديها مجموعتين من الحمض النووي، نتيجة اندماج جنينين معاً. بشكل أبسط، يُمكننا القول إنه عند اجتماع توأم في جسد واحد، يولد قط الكمير.

وعند النظر للقطة، ستجد أن وجهها منقسم للونين الأسود والذهبي، وبالمثل عينيها فواحدة زرقاء والأخرى عسلية اللون. غرابة شكل القطة لم يقتصر على شكل وجهها فقط، بل جسدها أيضاً، فالجزء الأيمن منه باللون البني، في حين أن الآخر بالأسود.

ورغم شهرتها الواسعة، فقد أكد صاحب القطة، أنها تتصرف مثل جميع القطط العادية ولم تتأثر حياتها بالشهرة الكاسحة التي أصبحت تحظى بها.

وبمتابعة حسابها عبر موقع انستقرام، يمكن مشاهدة العديد من الصور التي تكشف عن حالتها النادرة. وفي ألبوم الصور أعلاه نستعرض مجموعة من تلك الصور.