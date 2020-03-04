منزل مذهل يتغير شكله كل يوم وأحياناً لا يمكن لأحد رؤيته: فما سره؟

قام المعماري الأمريكي دوغ أيتكين بابتكار منزل مختلف يعتمد على انعكاسات المرايا حيث يختلف شكل المنزل وفقاً لتغيرات الطقس بشكل يومي وذلك لأن واجهة المنزل بالكامل مصنوعة من المرايا.

المنزل موجود في منطقة غشتاد في سويسرا بين الجبال المغطاة بالثلوج، ولأنه مغطى بالكامل بالمرايا يعكس بالكامل المشهد المحيط به ولشدة نقاء زجاج المرايا يتلاشى المنزل بداخل المشهد ولا يبدو له إلا أثر بسيط.



شكل المنزل المميز والذي يعكس الإطلالة المحيطة به دفع العديد من الأشخاص لالتقاط صور مختلفة له حيث يظهر المنزل بشكل مختلف يومياً كما يختلف شكله على مدار اليوم الواحد وفقاً لتقلبات الطقس.

ويمكن أن ترى من خلال الصورتغير شكل المنزل حيث يتخذ شكل الحقول والنباتات عندما تنمو في فصل الصيف والربيع ويظهر وكأنه مغطى بالثلوج عندما تنخفض درجات الحرارة وبذلك يتحول إلى عمل فني مذهل.

منازل مذهلة

تعتمد فكرة المنزل على عكس المناطق الداخلية لإنشاء تأثير انكساري متقطع على دخول المنزل، وتم تصميم الهيكل على غرار بيوت المزارعين في كاليفورنيا التي تم تطويرها في عشرينيات ثلاثينيات القرن الماضي.

كما تم إجراء تعديلات ضوئية طفيفة على زوايا الهيكل في كل مرة يتم فيها تركيبه وذلك ليتخذ شكل المكان المحيط به ويتلاشى فيه حرفياً دون أثر فمن بعيد لن تدرك وجود المنزل وستعتقد أنه جزء من الطبيعةالمحيطة.

الجدير بالذكر أن المعماري الأمريكي دوغ كان قد استوحى فكرة المنزل من الحرباء التي يتغير لونها وجلدها باستمرار، وهذا ما يحدث مع هذا المنزل المبتكر فهو يحمل طابع فني فريد من نوعه ولن تجده في أي منزل آخر.