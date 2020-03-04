"الشباب والرياضة" تنظم زيارة تفقدية لمركز خزاعة الشبابي

نفذت وزارة الشباب والرياصة - دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية، زيارة تفقدية لمركز خزاعة الشبابي، ظهر أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الزيارات الذي تنفذه الإدارة العامة للشباب بالوزارة، لمتابعة أنشطة وبرامج المراكز في جميع المحافظات.



ضم وفد الوزارة بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية، ومحمود شيخ العيد مدير التبادل الشبابي، وأحمد شقورة رئيس قسم العلاقات العامة.



وأوضح بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية، أن زيارات المراكز تساهم في تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات المساعدة لتنفيذ البرامج الشبابية، من خلال تدقيق البيانات والمعاملات الإدارية والمالية، والتركيز على البرامج التي تلبي احتياجات الشباب.



وأكد السر أن المراكز تقدم العديد من البرامج والفعاليات الهامة لصالح الشباب، ويشارك قطاع كبير من الشباب والشابات في هذه الأنشطة، مما يتطلب متابعة متواصلة من الوزارة لتطوير ودعم هذه البرامج.



يذكر أن الوزارة تساهم في مساندة المراكز الشبابية من خلال مسابقة أفضل مركز شبابي ودعم المبادرات الشبابية والتطوعية، وفتح مجال تمويل المشاريع الريادية، والعديد من البرامج الأخرى.