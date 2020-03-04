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زراعة رفح وبلدية النصر تعقدان ورشة عمل

04 آذار / مارس 2020 09:35

زراعة رفح وبلدية النصر تعقدان ورشة عمل
زراعة رفح وبلدية النصر تعقدان ورشة عمل

عقدت مديرية زراعة رفح بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط والسياسات وبلدية النصر ورشة عمل حول تقدير احتياجات القطاع الزراعي في منطقة النصر، واولويات المشاريع التى يوصى بتنفيذها في المنطقة والتي لها اثر تنموي ومستدام.

وشارك في الورشة كل من م. محمد العرجا مدير زراعة رفح وم. منصور ابو كويك رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية GIS ورئيس بلدية النصر أبو طارق عاشور.

جاء ذلك، بحضور عدد من مزارعي المنطقة وممثلي الجمعيات الاهلية في ، حيث تم مناقشة اهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي ودور الوزارة في ضبط عمل المؤسسات الاهلية بما يخدم القطاع الزراعي،ويعود بالنفع على المزارعين.

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