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شجرة الموت: انتشارها السبب وراء الكوارث التي شهدها العالم فاحذر منها

04 آذار / مارس 2020 09:40

شجرة الموت: انتشارها السبب وراء الكوارث التي شهدها العالم فاحذر منها
شجرة الموت: انتشارها السبب وراء الكوارث التي شهدها العالم فاحذر منها

مع بداية عام 2020 حلت الكثير بالمشاكل بالعالمكان أبرزها انتشار مخيف لـفيروس كورونا الذي بدأ في الصين وانتقل إلى عدد كبير من دول مما تسبب في عدد وفيات غير مسبوق، لتأتي هجمات الجراد وتزيد الأمور سوءاً حيث قضت على كميات هائلة من المحاصيل الزراعية.
في حين رصدت بعض الصحف الإنجليزية ظهور شجرة الموت في عدد من المناطق حول العالم، وهي الشجرة الأخطر في العالم والتي يعتقد البعض أن ظهورها سبب رئيسي في المشاكل التي يواجهها العالم.


شجرة المانشينيل Manchineel وهي من الأشجارالسامة فمجرد الجلوس في ظلالها خلال سقوط الأمطار يتسبب في احتراق الجلد وتقرحات مؤلمة كما أن تناول ثمارها يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي ثم الوفاة.

f470be8b996fc087812fd52e5a7c2bc4c81ecb47-250220110738 شجرة الموت: انتشارها السبب وراء الكوارث التي شهدها العالم فاحذر منها f719e1dfa8c189bd42c573b664df25313b25f989-250220110738
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