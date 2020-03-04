لجنة الجودة والإعتماد المدرسي تزور مدرسة الرملة الثانوية للبنات

غزة- الرأي

زار وفد من لجنة الجودة والإعتماد المدرسي في مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,مدرسة الرملة الثانوية للبنات في أول الزيارات التعريفية لبرامج وأنشطة الجودة .

وشارك في الزيارة أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية ورئيس اللجنة, أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية ونائب رئيس اللجنة وبعضوية أ. عائد النحال مشرف مبحث اللغة العربية , أ. حسن عابد مشرف مبحث اللغة الإنجليزية , أ. نبيل سلمن مشرف مبحث الرياضيات ,أ. إياد النبيه مشرف مبحث الكيمياء وبحضور أ. دلال الوحيدي مديرية المدرسة ونائبتها عبير عزيز ,أ. رغدة قزعاط نائب مديرة مدرسة الزهراء الثانوية للبنات .

وتابع الوفد طابور الصباح المدرسي والإذاعة المدرسية والالتقاء بأولياء الأمور ومعلمات المدرسة ,واجتماع مع الطالبات المتميزات في الثانوية العامة للفرع الأدبي والريادي.

وقدم الوفد الزائر عدة نصائح وتوصيات توجيهية لأنشطة وبرامج الجودة