النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2432) الاربعاء 4/3/2020
أخبار فلسطينية
- هنية: رفضنا طلب واشنطن عقد لقاءات سرية معنا
- أبو ردينة: الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا
- الرئاسة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع “حكومة إسرائيلية ملتزمة بالشرعية الدولية”
- عريقات يحذر من “أعمال عنف” في حال ضمت إسرائيل أراضي فلسطينية
- اشتية: عودة نتنياهو إلى الحكم تدل على أن اسرائيل تزداد يمينية
- فلسطين ورومانيا تعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين
-
أخبار إسرائيلية
- نتانياهو الأقرب لتشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم تهم الفساد
- إسرائيل تتجه للدوران في دوامة التعادل من جديد رغم نفي خيار الانتخابات الرابعة
- نتنياهو اجتمع بقائد في الجيش الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي
- فرز 92.6% من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15
- ضابط إسرائيلي كبير اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا
-
الاخبار الدولية
- واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لـ(إسرائيل)
- أميركا تصادق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 4ر2 مليار دولار
- فلسطين ورومانيا تعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين
- شركة أمازون ترضخ للمطالب الفلسطينية وتقدم خدمة الشحن المجاني
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 قيادات من حماس بالضفة الغربية
- هنية: رفضنا طلب واشنطن عقد لقاءات سرية معنا
- إسرائيل تتجه للدوران في دوامة التعادل من جديد رغم نفي خيار الانتخابات الرابعة
- أبو ردينة: الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا
- الرئاسة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع “حكومة إسرائيلية ملتزمة بالشرعية الدولية”
- هنية: حماس طرحت أربعة خيارات على روسيا لتحقيق المصالحة
- عريقات يحذر من “أعمال عنف” في حال ضمت إسرائيل أراضي فلسطينية
- جيش الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويهدم منزلا في القدس ويواصل شق طريق استيطاني…
-
الشرق الأوسط
- نتنياهو يتقدم في الانتخابات من دون أغلبية حاكمة
- كيف فاز نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات؟
- السلطة تحذّر من العنف والفوضى بعد فوز نتنياهو
الخليج الإماراتية
- نتنياهو يستعد لتشكيل حكومة الاستيطان والعنصرية
- الاحتلال يجرف أراضي جنوبي نابلس ويتوغل في غزة
-
الغد الأردنية
الشروق المصرية
- صحيفة إسرائيلية: نتائج العرب في الانتخابات «زلزال»
- إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15
- صحيفة إسرائيلية: نتائج العرب في الانتخابات «زلزال
-
الشرق القطرية
الفلسطينية فدوى: النّجارة سلاحي في الحياة
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للتعامل بمسؤولية مع أخبار كورونا
الاخبار اللبنانية
- أطباء الضفة يتحدّون عباس: الإضراب مستمرّ
- قصّة المنحة القطريّة لغزّة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
الاحتلال يعتقل ثلاثة من قادة حماس بالضفة
الاحتلال يهدم جزءاً من منزل فلسطيني بالقدس
الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين بغزة
إضراب تحذيري للمعلمين بمدارس الضفة اليوم
مدارس "أونروا" تتخذ إجراءات للوقاية من " كورونا"
مقتل 16 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان
- تقرير 4 آلاف طبيب يضعون استقالاتهم تحت تصرف النقابة
- النصر يبدأ من الترتيب في المساجد
- العراق يغلق معبراً ثانياً مع إيران خشية "كورونا"
- واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لـ(إسرائيل)
- السعودية تبلغ ذوي المعتقلين الفلسطينيين ببدء محاكمتهم
- بسبب كورونا .. ارتفاع عدد الوفيات
القدس المحلية
- استمرار فرز أصوات الانتخابات الإسرائيلية وسط سيناريوهات معقدة لتشكيل الحكومة
- مدارس الأونروا بغزة تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا
- هيئة الأسرى ومفوضية العلاقات الدولية بمنظمة التحرير تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الأسرى
- ضابط إسرائيلي كبير اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا
- محدث|"إسرائيل": ارتفاع إصابات "كورونا" وعزل أكثر من ألف طالب
جريدة الأيام
- أميركا تصادق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 4ر2 مليار دولار
- »أيمن عودة: في حال شكّل نتنياهو الحكومة الجديدة فستكون أخطر حكومات إسرائيل
- »نتنياهو تقدم حزبياً ولكن تشكيله للحكومة ما زالت تكتنفه عدة صعوبات
- »نتنياهو يستبق النتائج ويبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل عدداً من كوادر حركة فتح في القدس من على معبر الكرامة
- حملة اعتقالات في صفوف المقدسيين
- اشتية: عودة نتنياهو إلى الحكم تدل على أن اسرائيل تزداد يمينية
- فلسطين ورومانيا تعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين
وكالة صفا
- نتائج 97% من الأصوات.. اليمين عاجز عن تشكيل حكومة
- تواصل التحضيرات لعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ18
- البرغوثي: الانتخابات الإسرائيلية تصويت للتطرف والعنصرية
- سفارة فلسطين بإيطاليا تصدر تعميمًا بعد انتشار فيروس كورونا
- "مقاولو الباطن" بغزة يشتكون من انخفاض أسعار الشركات
-
وكالة الراي الفلسطينية
- 21 معتقلًا بالضفة والقدس بينهم 3 قيادات من حماس
- زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غزة
- ارتفاع عدد إصابات "كورونا" لدى الاحتلال إلى 16
- الاحتلال يهدم جزءًا من منزل في جبل المكبر
- بعد فرز 95% من الأصوات .. تقدم حزب الليكود بانتخابات الكنيست
- تقرير قسم جراحة المخ والأعصاب بالشفاء إنجازات رغم المعاناة
- هنية يزور السفارة الفلسطينية في روسيا
- قوات الاحتلال تهدم منزلًا فلسطينياً شرق القدس
- هنية: رفضنا التعاطي مع دعوات الإدارة الأمريكية لعقد لقاءات سرية
سما نيوز
- جنرال إسرائيلي كبير اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا
- شركة أمازون ترضخ للمطالب الفلسطينية وتقدم خدمة الشحن المجاني
- صدمة في واشنطن ..مخاوف من انتقال “كورونا” إلى نائب ترامب ومسؤولين في البنتاغون
- أيمن عودة: في حال شكّل نتنياهو الحكومة الجديدة فستكون أخطر حكومات إسرائيل
- مجدداً،،، بعد فرز 99% من الأصوات : كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 15
- الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عشرة مواطنين في الضفة ويصادر أموالا وأسلحة
فلسطين اليوم
- هنية يكشف: رفضنا دعوات لعقد لقاءات سرية مع أمريكا
- أبو عاذرة: اتخذنا عدة اجراءات بمدارس الوكالة للوقاية من فيروس كورونا
- بينهم أسرى وقيادات من حماس..
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الضفة والقدس المحتلة
- بعد فرز 95% من الأصوات..قناة عبرية: نتائج فرز الأصوات تشير لعدم إمكانية تشكيل حكومة الاحتلال
عرب 48
- الاحتلال يهدم جزءا من منزل في جبل المكبر
- إصابة طالب مدرسة على يد قوات الاحتلال في العيسوية
- حماس رفضت طلب واشنطن عقد لقاءات سرية معها
- وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15
- نتنياهو اجتمع بقائد في الجيش الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي
- فرز 92.6% من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15
- "كاحول لافان" تتشبث بـ"تغيير السلطة"!
- نتنياهو وكتلة اليمين يتفقون على عدم رفض ليبرمان
وكالة وفا
- استجابة للضغوط الفلسطينية: "امازون" تتراجع وتقدم خدمة الشحن المجاني لفلسطين..
- الاحتلال يهدم جزءا من منزل في جبل المكبر ويعتدي على صاحبه
- الاحتلال يعتقل 21 مواطناً ويستولي على أموال من منازل أسرى محررين
- "فتح": نتائج الانتخابات الاسرائيلية دليل واضح على العقلية الاستعمارية
- استجابة للضغوط الفلسطينية: "امازون" تتراجع وتقدم خدمة الشحن المجاني لفلسطين..
حدث في مثل هذا اليوم
4 آذار (مارس)
- 2002م مقتل 7 جنود إسرائيليين و3 مستوطنين على يد قناص فلسطيني في عملية نوعية عند حاجز عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة عوفرة المقامة على أراضي رام الله.
- 1996م قام المجاهد رامز عبيد من الجهاد الإسلامي بعملية عسكرية في ديزنغوف فقتل 22مإسرائيلياً وأصاب أكثر من 140 آخرين والشهيد من مخيم خان يونس.
- 1994م استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في الأراضي المحتلة وطعن مستوطنين في غزة.
- 1993م محاكمة العراقي خالد جاسم بتهمة محاولة اغتيال رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير (1898 - 1978) عام 1973.
- 1955م مجزرة بشعة ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق قبيلة العزازمة بما فيها النساء والأطفال والشيوخ لمجزرة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني.
- 1193م وفاة القائد والبطل الإسلامي صلاح الدين الأبوبي فاتح بيت المقدس والذي وحد الأمة الإسلامية في مصر والشام والحجاز وقد توفي عن عمر يناهز 57 سنة رحمه الله ولديه من البنين 17 ولداً وبنت.