النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2432) الاربعاء 4/3/ 2020

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نتنياهو يستعد لتشكيل حكومة الاستيطان والعنصرية

الاحتلال يجرف أراضي جنوبي نابلس ويتوغل في غزة



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الفلسطينية فدوى: النّجارة سلاحي في الحياة

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للتعامل بمسؤولية مع أخبار كورونا

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جريدة فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة من قادة حماس بالضفة

الاحتلال يهدم جزءاً من منزل فلسطيني بالقدس

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين بغزة

إضراب تحذيري للمعلمين بمدارس الضفة اليوم

مدارس "أونروا" تتخذ إجراءات للوقاية من " كورونا"

مقتل 16 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان

القدس المحلية

استمرار فرز أصوات الانتخابات الإسرائيلية وسط سيناريوهات معقدة لتشكيل الحكومة

مدارس الأونروا بغزة تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا

هيئة الأسرى ومفوضية العلاقات الدولية بمنظمة التحرير تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الأسرى

ضابط إسرائيلي كبير اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا

محدث|"إسرائيل": ارتفاع إصابات "كورونا" وعزل أكثر من ألف طالب

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