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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2432) الاربعاء 4/3/2020

04 آذار / مارس 2020 10:39

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 النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2432) الاربعاء 4/3/2020

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 جريدة  فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة من قادة حماس بالضفة

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الاحتلال يهدم جزءاً من منزل فلسطيني بالقدس

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الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين بغزة

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إضراب تحذيري للمعلمين بمدارس الضفة اليوم

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مدارس "أونروا" تتخذ إجراءات للوقاية من " كورونا"

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مقتل 16 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان

القدس المحلية 

  • استمرار فرز أصوات الانتخابات الإسرائيلية وسط سيناريوهات معقدة لتشكيل الحكومة
  • مدارس الأونروا بغزة تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا
  • هيئة الأسرى ومفوضية العلاقات الدولية بمنظمة التحرير تبحثان سبل التعاون المشترك لتدويل قضية الأسرى
  • ضابط إسرائيلي كبير اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا
  • محدث|"إسرائيل": ارتفاع إصابات "كورونا" وعزل أكثر من ألف طالب

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حدث في مثل هذا اليوم

4 آذار (مارس)

  • 2002م مقتل 7 جنود إسرائيليين و3 مستوطنين على يد قناص فلسطيني في عملية نوعية عند حاجز عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة عوفرة المقامة على أراضي رام الله.
  • 1996م قام المجاهد رامز عبيد من الجهاد الإسلامي بعملية عسكرية في ديزنغوف فقتل 22مإسرائيلياً وأصاب أكثر من 140 آخرين والشهيد من مخيم خان يونس.
  • 1994م استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في الأراضي المحتلة وطعن مستوطنين في غزة.
  • 1993م محاكمة العراقي خالد جاسم بتهمة محاولة اغتيال رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير (1898 - 1978) عام 1973.
  • 1955م مجزرة بشعة ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق قبيلة العزازمة بما فيها النساء والأطفال والشيوخ لمجزرة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني.
  • 1193م وفاة القائد والبطل الإسلامي صلاح الدين الأبوبي فاتح بيت المقدس والذي وحد الأمة الإسلامية في مصر والشام والحجاز وقد توفي عن عمر يناهز 57 سنة رحمه الله ولديه من البنين 17 ولداً وبنت.
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