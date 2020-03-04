تعليم شرق غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة "قسم الأنشطة الطلابية"، بطولة كرة القدم للمرحلة الأساسية والتي أقيمت على أرض ملعب مدرسة الأوقاف الشرعية بحضور مشرف النشاط الرياضي بالمديرية أ. علاء الجعبري ومدير عام الأوقاف إبراهيم درويش ومدير مدرسة الأوقاف الشرعية أ. مروان أبو شمالة ولجنة التحكيم.

وأثنى أ. الجعبري علي أدء الفرق المشاركة ، مشيداً بروح التنافس الغير مسبوقة والمهارة التي أداها المتنافسون والحرص على الفوز ووجود الروح الرياضية العالية لديهم، موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.

و شهدت البطولة منافسة شديدة حيث جاءت النتائج علي النحو التالي: حصول فريق مدرسة أسعد الصفطاوى الأساسية "ب" علي المركز الأول فيما حصلت مدرسة حطين الأساسية "أ"على المركز الثاني.

أما عن نتائج المرحلة العليا فقد حصلت مدرسة صلاح الدين الأساسية "أ" على المركز الأول فيما حصلت مدرسة ابن الهيثم الأساسية "أ" على المركز الثاني.