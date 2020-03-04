وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يطالب بكبح الاحتلال ومستوطنيه بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الثقافة تختتم مسابقة "القراءة مقاومة" وكالة الرأي الفلسطينية هنية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من الوضع الصحي الخطير للأسير إياد الجرجاوى وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تتفقد العمل في مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية في حي الندى وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": نجاح 20 عملية جراحة مخ وأعصاب بمجمع الشفاء خلال فبراير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشارك بورشة عمل حول "مخاطر المبيدات الزراعية و سبل معالجتها" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2432) الاربعاء 4/3/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية

04 آذار / مارس 2020 10:45

تعليم شرق غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية
تعليم شرق غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة "قسم الأنشطة الطلابية"، بطولة كرة القدم للمرحلة الأساسية والتي أقيمت على أرض ملعب مدرسة الأوقاف الشرعية بحضور مشرف النشاط الرياضي بالمديرية أ. علاء الجعبري ومدير عام الأوقاف إبراهيم درويش ومدير مدرسة الأوقاف الشرعية أ. مروان أبو شمالة ولجنة التحكيم.

وأثنى أ. الجعبري علي أدء الفرق المشاركة ، مشيداً بروح التنافس الغير مسبوقة والمهارة التي أداها المتنافسون والحرص على الفوز ووجود الروح الرياضية العالية لديهم، موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.

و شهدت البطولة منافسة شديدة حيث جاءت النتائج علي النحو التالي: حصول فريق مدرسة أسعد الصفطاوى الأساسية "ب" علي المركز الأول فيما حصلت مدرسة حطين الأساسية "أ"على المركز الثاني.

أما عن نتائج المرحلة العليا فقد حصلت مدرسة صلاح الدين الأساسية "أ" على المركز الأول فيما حصلت مدرسة ابن الهيثم الأساسية "أ" على المركز الثاني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تعقد ورشة عمل بعنوان " 21 يوم لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟