"الزراعة" تشارك بورشة عمل حول "مخاطر المبيدات الزراعية و سبل معالجتها"

غزة- الرأي

شاركت وزارة الزرعة بورشة عمل حواريه بعنوان "المبيدات الزراعية ومخاطرها بمباردة من اتحاد لجان العمل الصحي،وشارك بالورشة عن وزارة الزراعة مدير دائرة المبيدات م. احمد فطاير ،وممثلو اتحاد لجان العمل الزراعي و مركز الميزان لحقوق الانسان ،وسلطة البيئة و جمعية كنعان، مشاركين من المبادرات الشبابيه و مزارعين و اصحاب العلاقة.

و كان الجلسه حواريه حيث كانت المداخله الاولى للمهندس حمد فطاير و اوجز فيها دور الوزارة في العمل الرقابي و التغيرات على الواقع الزراعي و دور الوزاره في الرقابة،و الاجراءات المتبعة بذلك الخصوص

كما شملت الجلسه عدداً من المداخلات للأعضاء المشاركة بالورشة،و تم الوصول لتوصيات وسيتم عقد ورشات عمل اخرى متممه لتفاصيل التوصيات و آلية تنفيذها.