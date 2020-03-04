"الصحة": نجاح 20 عملية جراحة مخ وأعصاب بمجمع الشفاء خلال فبراير الماضي

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن قسم جراحة المخ و الأعصاب بمجمع الشفاء الطبى، يعد من الأقسام المفصلية التى تقدم خدمة متخصصة على مستوى عالى من الجودة الصحية، وخاصة اجراء العمليات الجراحية التى تصنف ضمن الجراحات الدقيقة وتتطلب جهدا مضاعفة و لساعات طويلة من الطواقم الطبية للحفاظ على سلامة المرضى.

وأوضح د.حازم كحيل أخصائى جراحة المخ والاعصاب بمجمع الشفاء الطبى، أن فبراير الماضى تَكلل بنجاح أكثر من (20) عملية جراحية متنوعة وصفها بالدقيقة وذات المهارة.

وبين أنه تم اجراء هذه العمليات لفئات متنوعة من المرضى التى تتشابه معاناتهم وأعراض المرض ،أبرزها أربع عمليات لأورام في النخاع الشوكي وحالتين لأورام دماغية وعدة حالات لتشوهات في الجمجمة وتوسيع للقناة الشوكية العنقية وانزلاقات غضروفية قطنية وتركيب صمامات لتخفيف ضغط الدماغ.

و أكد د.كحيل أن معظم تلك الحالات كانت سابقا تحول للخارج،ولكن بفضل الجهود الطبية التى اكتسبت من المهارات والخبرات وتعزيز قدراتها الجراحية منحها القدرة لإجراء عديد العمليات بمختلف أنواعها وتضاهى فى نتائجها الدول المتقدمة.