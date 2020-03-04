"الأشغال" تتفقد العمل في مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية في حي الندى

غزة- الرأي

قام وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، وعدد من المسؤولين بالوزارة بتفقد سير الأعمال في مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كليا في حي الندى شمال قطاع غزة .

وقال م. سرحان:" قمنا بجولة تفقدية الأعمال الإنشائية، وأعمال الخرسانة التي تشمل الأعمدة والأسقف، والمشروع ضمن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة (16.45) مليون يورو التي تشمل إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي، وتأهيل البنية التحتية في حي الندى، وإعادة إنشاء 75 وحدة سكنية في حي الندى، وتأهيل 17 برج متضرر من أبراج حي الندى.

وجرى خلال الجولة الاطلاع على حجم الأعمال الإنشائية المنجزة في المشروع بنسبة 25% والاستماع للتحديات التي تواجه المقاولين، من أجل انجاز العمل وتسليم المشروع في المدة المحددة له .

وشكر م. سرحان الحكومة الإيطالية على قرض المشروع، موجها دعوة لكافة المانحين لدعم مشاريع إعادة اعمار غزة ومشاريع الإسكان .