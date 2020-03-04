وزارة الأسرى تحذر من الوضع الصحي الخطير للأسير إياد الجرجاوى

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير المريض إياد الجرجاوى (34 عاماً) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وأوضحت الوزارة، أن الأسير الجرجاوى أصيب مؤخراً بورم فى الدماغ، الأمر الذي أدى الى تراجع خطير فى صحته، حيث يعاني منذ اشهر من صداع مؤلم ومستمر وتشنجات متكررة، الأمر الذي يشكل خشية حقيقية على حياته في حال لم يتم الافراج عنه وتلقيه العناية الصحية اللازمة.

وأضافت،نه يعاني من مضاعفات إصابة برصاص متفجر في البطن تعرض لها قبل اعتقاله وقد واجه مماطلة واهمال طبي في اجراء الفحوصات والتشخيصات اللازمة بالرغم من أوجاعه المستمرة، وبعد مطالبات ومناشدات عديدة من قبل الاسرى قامت ادارة السجن بفحصه ليتبين وجود ورم أسفل الدماغ، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد نوع الورم اذا ما كان ورماً حميدا أم خبيثاً.

وحملت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحى الذي وصل له نتيجة ما تعرض من اهمال طبي متعمد داخل السجن، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ادخال اطباء متخصصين لتشخيص حالة الأسير وبضرورة متابعة وضعه الصحي الخطير.

يذكر أن الأسير الجرجاوي اعتقل بتاريخ 13-6-2011 ويقبع حاليا في سجن جلبوع وحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات شارفت علي الانتهاء.