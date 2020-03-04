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"النحال" يطالب بكبح الاحتلال ومستوطنيه بالضفة المحتلة

04 آذار / مارس 2020 11:15

"النحال" يطالب بكبح الاحتلال ومستوطنيه بالضفة المحتلة

غزة- الرأي

ندد وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال، بتغول قطعان المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية منذ ساعات الصباح واقتلاع الأشجار المعمرة وتهديد المواطنين تحت حماية من جيش الاحتلال.


ودعا د. النحال المجتمع الدولي لترجمة قراراته المُدينة للاستيطان على أرض الواقع، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وحماية أرضهم وممتلكاتهم التي يسارع الاحتلال لمصادرتها في تطبيق فعلي لصفقة القرن المرفوضة دولياً، والتي تنتهك كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية.


وقال النحال، إن عدوان الاحتلال بوحشية على عددٍ من الفلسطينيين واحتجاز العشرات منهم خلال محاولتهم التصدي لعمليات تجريف المستوطنين في جبل النجمة بقرية قصرة جنوب نابلس، يأتي في إطار التغول المستمر للمستوطنين بحماية من جنود الاحتلال وسط صمت عربي ودولي مطبق.


وأكد أن هذه الاعتداءات بمثابة جرائم حرب ضد المدنيين وضد كل ما هو فلسطيني، وهي إرهاب منظم لإجبار الفلسطينيين على ترك ممتلكاتهم وتهجيرهم.

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