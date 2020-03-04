"الشعبية" تتلقى دعوة لزيارة موسكو

بيروت - الرأي

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، عن تلقي الجبهة دعوة من أجل زيارة العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطاهر في تصريحات لقناة الميادين "روسيا دعت كل الفصائل، ووجهت لنا في الجبهة الشعبية دعوة للذهاب إلى موسكو الآن؛ لمناقشة الأمور بعد صفقة القرن ".

وأشار إلى إمكانية حدوث لقاء وحوار فلسطيني في موسكو، لافتا إلى أن روسيا تبذل جهد "لكن المشكلة لدينا كفلسطينيين".

دعا الطاهر إلى إغلاق مرحلة أوسلو بشكل نهائي والانتقال إلى استراتيجية عمل فلسطيني جديد.

وقال: "إذا كنا نريد إلغاء مشروع أوسلو لماذا نتحدث عن انتخابات تشريعية ورئاسية؟"، وتساءل "هل تواجه صفقة القرن بالاستعداد للمفاوضات وعدم المقاومة؟".

وأكد الطاهر أن واشنطن تستمر بمخططاتها من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا أنه "علينا اتخاذ موقف حاسماً بأن الإدارة الأميركية عدو للشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية".

وأضاف: "واشنطن كانت تسعى إلى توريط الأطراف على الساحة الفلسطينية في مخططات تؤدي إلى تنازلات".