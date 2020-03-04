"الزراعة" تعيد تقييم الآليات المتبعة لاستيراد الأعلاف

غزة- الرأي

عقد وكيل وزارة الزراعة د.ابراهيم القدرة، اجتماعاً هاماً مع اللجنة الفنية المكلفة بإعاده تقيم الآليات والإجراءات الفنية لاستيراد الأعلاف، بما يضمن تشديد الرقابة على جميع انواع الأعلاف المستوردة .

وأفادت الوزارة أن العمل سيبدأ اعتباراً من 15 مارس 2020، وسيسبق ذلك اجتماعاً مع كافة التجار والمستوردين للتأكيد على ذلك واتباع الشروط الفنية للاستيراد.



كما ستقوم اللجنة بإعداد دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة، لاعتماد أي صنف يتم استيراده أو إدخاله إلى قطاع غزة،واعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة.

ولفت إلى أن اللجنة ستضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً.

ونوه القدرة إلى أن اللجنة ستكون في انعقاد دائم ويناط بها كافة الصلاحيات اللازمة وفق النظام المعمول به.