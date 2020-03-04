وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رفيدة الأسلمية بالوسطى تفتتح معرضها الفني والعلمي وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تعقد ورشة عمل حول "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة وكالة الرأي الفلسطينية الجوازات تُصدر أكثر من ألفي وثيقة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية صيانة شوارع خان يونس بـ 300 مربع بلاط انترلوك وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي والتدريب تفتتحان دورة تنمية بشرية للشرطة بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرستي المقادمة و النور و الأمل للمكفوفين يعقدان مسابقة منهجية لطلاب المدرستين وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعقد المقابلات الشخصية لمجموعة من الوظائف الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة أمن الجامعات بخان يونس تنفذ "354" مهمة خلال فبراير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية "الكيالي" يتفقد لجان مقابلات مجموعة من الوظائف الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماعها مع اللجنة الفنية

"الزراعة" تعيد تقييم الآليات المتبعة لاستيراد الأعلاف

04 آذار / مارس 2020 11:48

87457257_2802678263144909_5297997555827736576_o
87457257_2802678263144909_5297997555827736576_o

غزة- الرأي

عقد وكيل وزارة الزراعة د.ابراهيم القدرة، اجتماعاً هاماً مع اللجنة  الفنية المكلفة بإعاده تقيم الآليات والإجراءات الفنية لاستيراد الأعلاف، بما يضمن تشديد الرقابة على جميع انواع الأعلاف المستوردة .
وأفادت الوزارة أن العمل سيبدأ  اعتباراً من 15 مارس 2020، وسيسبق ذلك اجتماعاً مع كافة التجار والمستوردين للتأكيد على ذلك واتباع الشروط الفنية للاستيراد.


كما ستقوم اللجنة بإعداد دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة، لاعتماد أي صنف يتم استيراده أو إدخاله إلى قطاع غزة،واعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة.

 ولفت إلى أن اللجنة ستضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً.
 ونوه  القدرة إلى أن اللجنة  ستكون  في انعقاد دائم ويناط بها كافة الصلاحيات اللازمة وفق النظام المعمول به.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تعقد ورشة عمل بعنوان " 21 يوم لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟