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مدرسة القاهرة الأساسية "ب" غرب غزة تُنفذ درسا توضيحياً في مبحث التربية الوطنية

04 آذار / مارس 2020 11:50

مدرسة القاهرة الأساسية "ب" غرب غزة تُنفذ درسا توضيحياً في مبحث التربية الوطنية
مدرسة القاهرة الأساسية

غزة- الرأي

نفذت مدرسة القاهرة الأساسية "ب" درساً توضيحياً ، في مبحث التربية الوطنية والحياتية في موضوع "فوائد الحيوانات"، لطلبة الصف الأول الأساسي، بتنفيذ من المعلمة سمية اسليم وإشراف د.محمد أبوبكر مشرف المبحث.
وحضر تنفيذ الدرس أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، وأ.نجاح صُنع الله مديرة المدرسة وعدد من مشرفوا المبحث بالإضافة إلى لفيف من معلمات المبحث من مختلف مدارس غرب غزة.
وأثنى أسامة الهباش على أداء المعلمة المنفذة للدرس، وأكد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ المزيد من الدروس التوضيحية، وضرورة تعميم وسائل هذا الدرس الممتع على جميع معلمي التعليم الأساسي، كما توجه بالشكر للمعلمة سمية اسليم على تنفيذها للدرس.
من جانبه شكر د.محمد أبوبكر؛ المعلمة المنفذة للدرس وإدارة المدرسة على تنفيذها للدرس التوضيحي، وطالبت بالمزيد من الدروس التوضيحية التي تدعم المسيرة التعليمية.
إلى هذا فقد تعددت طرائق التدريس بين العرض المرئي والحوار والمناقشة ولعب الأدوار والألعاب التربوية والتعلم التعاوني والطبق الدائر والامداد بالمعلومات والقفل والمفتاح وفكر زاوج وشارك.

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