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لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تطلع على سير العمل في محافظة غزة

04 آذار / مارس 2020 11:57

لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تطلع على سير العمل في محافظة غزة
لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تطلع على سير العمل في محافظة غزة

غزة- الرأي

زار وفد من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني محافظ غزة،  العميد جمال الديب، وأطلع الوفد على سير العمل اليومي بالمحافظة وتأكدوا من سلامة الإجراءات المتبعة، وآليات المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، وذلك يوم أمس الثلاثاء.
وضم الوفد كلا من النواب: إسماعيل الأشقر، مروان أبو راس، سالم سلامة، يونس أبو دقة، وجميلة الشنطي، وكان في استقبالهم العميد جمال الديب محافظ غزة، ومدراء مراكز الشرطة في مدينة غزة.
واطلع الديب، الوفد الزائر على آلية سير العمل في المحافظة، وأهم إنجازات شرطة المحافظة خلال العام الماضي 2019، وكيفية التعامل مع القضايا والمشاكل التي يتقدم بها المواطنون لمراكز الشرطة، مؤكداً أن معدلات الشكاوى والجريمة بالمحافظة قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وانخفاضاً في ملموساً في المحافظة مقارنة بالأعوام السابقة.


من ناحيته، أشاد النائب إسماعيل الأشقر، بالعاملين في مراكز شرطة المحافظة، واصفاً إياهم بأنهم يقفون عند مسئولياتهم بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، رغم الحصار والمعيقات المادية والبشرية، وقلة الإمكانيات التي تعاني منها المراكز الشرطية في المحافظة.
بدورهم، أكد النواب على أهمية والأعمال الشرطية والمهام اليومية الهادفة لتنفيذ القانون العام على قاعدة احترام المواطنين، مشددين على أن الشرطة عنوان الأمن والنظام في المجتمع.
واستمع الوفد الزائر لاحتياجات مراكز الشرطة العاملة داخل محافظة غزة، واعدا محاولة تذليل الصعوبات والعقبات التي تعاني منها، للحفاظ على الأمن والاستقرار.

لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تطلع على سير العمل في محافظة غزة لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تطلع على سير العمل في محافظة غزة 88160433_10221718206855514_8910935250792611840_o
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