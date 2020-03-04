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حتى يتم تلبية مطالبه العادلة

اتحاد الموظفين يعلن بدء نزاع عمل مع إدارة "أونروا"

04 آذار / مارس 2020 12:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلن اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عن بدء نزاع عمل مع إدارة الوكالة حتى يتم تلبية مطالبه العادلة.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال خلال مؤتمر صحفي أمام مكتب الوكالة الإقليمي بمدينة غزة، ظهر الأربعاء، إن التقليصات التي تنتهجها الأونروا ناقوس خطر يهدد حياة اللاجئين.

ودعا المسحال الأونروا إلى وقف التقليصات والعودة إلى تقديم الخدمات لحل الأزمات كافة، مناشدا جميع دول العالم الوقوف إلى جانب الأونروا للقيام بواجباتها الإنسانية.

وطالب إدارة الوكالة أن تحترم الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحاد خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالطوارئ والعقود المؤقتة أو هيكليات الدوائر والحفاظ على نسبة معلمي اليومي وفق قرار المؤتمر العام لاتحاد العاملين.

وطالب الوكالة بالسماح بعودة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم الذين كانوا ضحية قرارات ظالمة اتخذت بحقهم تحت حجج واهية وتعويض أصحابها الذين فقدوا لقمة العيش منذ عام، حيث تم تشريد 116 أسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد المسحال على استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل يوم أربعاء تعبيرا عن استنكارهم لهذا القرار الظالم.

وعبر عن رفضه لما قامت به إدارة الوكالة من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف المجاز لسبب قانوني لأي فترة تقل عن أسبوعين مما يؤدي إلى فقدان الجودة في الخدمات، وفوضى عارمة في مؤسسات الوكالة خاصة المدارس والعيادات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتخذ إجراءات تصعيدية بهذا الشأن.

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