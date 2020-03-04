وزارة العمل تزور المركز الكويتي المهني للتنمية والتدريب

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل، من خلال دائرة المراكز والاشراف المهني- بالإدارة العامة للتدريب المهني- زيارة المركز الكويتي المهني للتنمية والتدريب ، وذلك بحضور مدير دائرة المراكز م. أحمد النجار ورئيس قسم التراخيص أ. رامي شكر والمهندس أحمد النبريص .



وهدفت الزيارة متابعة إجراءات الاعتماد والترخيص ومدى استيفاء المركز لاشتراطات ومتطلبات وموائمة البيئة المكانية، والخطط والمنهجيات التدريبية والمناهج للتدريب المراد عقده في المركز.

ويشار إلى أن إدارة التدريب المهني تهتم بالترخيص والإشراف على برامج مؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة ،والمساهمة في تنظيم العمل المهني.