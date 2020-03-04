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ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة

التنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من الأثات لمركز تمكين المرأة في الشمال

04 آذار / مارس 2020 12:23

التنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من الأثات لمركز تمكين المرأة في الشمال
التنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من الأثات لمركز تمكين المرأة في الشمال

غزة- الرأي

قامت وحدة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بمدير عام الوحدة أ. منى العجلة ورئيس قسم الطفولة المبكرة  منال عدوان، ومدير عام وحدة شؤون المرأة  اعتدال قنيطة بزيارة تفقدية الى حضانة مركز تمكين المرأة والمجتمع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال وتسليمها مجموعة من الأثات كدعم للحضانات الحكومية ، ووذلك ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة لتطوير الحضانات الحكومية للعام 2020.


بدورها،  رحبت  آمال النيرب مدير المركز بالوفد الزائر، مثمنة هذه الجهود لما لها من دور كبير في تحسين الأداء والخدمات المقدمة للاطفال داخل الحضانات والحفاظ على سلامة الاطفال

من جانبها، أعربت أ.منى عن شكرها وتقديرها للأداء المتميز للحضانة ، مطالبة بضروة بذل كل الجهود مناجل توفير بيئة امنة للطفل
وفي ذات السياق، أكدت عدوان علىضرورة الالتزام بكافة البرامج والمشاريع التي تدعم نمو الأطفال والأنشطة والألعاب التربوية والبرامج التي تساهم في تطوير الأطفال واكسابهم مهارات مختلفة

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