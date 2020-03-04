"الصحة": برنامج رعاية المريض بالأوروبي يخفف العبء عن كاهل المرضى

غزة- الرأي

أنهت وزارة الصحة المرحلة الأولى من الموائمة بين نظامي المستشفيات و care(رعاية المريض) بالمستشفى الأوروبي، وهو نظام محوسب للرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى، وذلك خلال العام الماضي 2019.

وذكر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات المهندس علاء الشرفا، أنه عند حوسبة مستشفيات وزارة الصحة، كانت مستشفى الأوروبي تشتغل على نظام مختلف، مشيرا الى جهد الكوادر والمهندسين في إيجاد تفاهمات وموائمة بين النظامين.

وأشار الشرفا الى الجهد الكبير الذي قامت به وزارة الصحة في مجال الحوسبة الالكترونية من اعداد الملف الطبي الإلكتروني وتطبيقه في غالبية المستشفيات، وانجاز المرحلة الأولى والثانية من البرنامج المحوسب لتقارير واحصائيات المختبرات وبنوك الدم، إضافة الى تطوير برنامج رصد الأورام وتطوير برنامج الطوارئ والعمليات، لتخفيف الجهد والوقت عن المرضى.

