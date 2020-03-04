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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع لجنة التواصل الجماهيري لحركه الجهاد الإسلامي

04 آذار / مارس 2020 12:32

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع لجنة التواصل الجماهيري لحركه الجهاد الإسلامي
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع لجنة التواصل الجماهيري لحركه الجهاد الإسلامي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنميةالاجتماعية د. غازي حمد، وفدا من لجنه التواصل الجماهيري والإصلاح العامه لحركه الجهاد الإسلامي صباح اليوم , وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك , من أجل خدمة الشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة

وفي كلمة له أكد حمد، على ضرورة ضبط العمل الخيري في قطاع غزة , من خلال تبادل قواعد البيانات بين جميع المؤسسات والجمعيات واللجان , لافتا إلى أن وزارته لديها البرنامج المحوسب الذي يسمح لكل الجمعيات بإدخال بياناتها , لتفادي الإزدواجية والتعارض في المعلومات ولضمان العدالة والشفافية , وحصول المستحقين على حقوقهم

وفي سياق متصل، لفت حمد إلى ان تبادل المعلومات والبيانات وتحديد الأولويات من أهم اهداف وزارته للعمل والتنسيق المستمر بينهم وبين القطاع الاهلي والحكومي , مشيرا إلى ضرورة التنسيق الميداني لتقديم أفضل خدمة

وشدد على عمق العلاقة بين وزارته والجمعيات الخيرية والمؤسسات واللجان العاملة في مجال خدمة الضعفاء منذ زمن طويل متقدما بالشكر لوفد لجنة التواصل الجماهيري على جهودها وخدماتها

واتفق الطرفات على التنسيق والتعاون المستمر وتبادل المعلومات والبيانات لتقديم أفضل الخدمات وفق المصلحة العامة

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