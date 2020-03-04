"المواصلات": لجنة تلحيم المركبات تشرف على تلحيم عدد من الحافلات العمومية

غزة- الرأي

أشرفت لجنة تلحيم المركبات بوزارة النقل والمواصلات، بالمحافظات الجنوبية على تلحيم خمس حافلات عمومية " باصات "، وذلك امس الثلاثاء، في ورشة أصحاب الباصات بمشاركة رئيس لجنة تلحيم المركبات م. أمين حبيب وعضوية كلا من إسماعيل حسونة ووسام العكة.

وأوضح حبيب، أنه تم تحليم هذه الحافلات من أجل تحديث أسطول الباصات في قطاع غزة.

وأشار حبيب إلى أن آلية تكهين وتلحيم المركبات تتضمن تقديم طلب للجنة التي بدورها تقوم بتلحيم المركبة وأخذ الأعمدة والشاصي التابع لها وتسلم المواطن باقي أجزاء المركبة، ويتم تكهينها وشطبها من دوائر الترخيص .

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات تقوم بين الحين والأخر بتلحيم المركبات لمن يرغب من المواطنين لما لها من أضرار ومخاطر على السائقين والركاب.

