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وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية حول الجمعيات التعاونية

04 آذار / مارس 2020 12:42

وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية حول الجمعيات التعاونية
وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية حول الجمعيات التعاونية

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال دائرة التوجيه والإرشاد المهني،  بالتعاون مع هيئة العمل التعاوني ممثلةً بموظفها أ. خالد موسى ندوة تثقيفية حول الجمعيات التعاونية لعدد 50 طالب من طلاب مركز تدريب دير البلح.


ويأتي ذلك تنفيذاً لخطتها السنوية وبالتنسيق مع هيئة العمل التعاوني ومركز تدريب مهني دير البلح.


حيث تضمنت الندوة تعريف متدربي المركز بماهية العمل التعاوني وأهميته وتأثيره في المجتمع، وشرح نماذج ناجحة لجمعيات تعاونية محلية ودولية.


وجاء ذلك حرصاً من الوزارة على نشر ثقافة العمل التعاوني؛ لما في ذلك من عظيم الأثر في التوعية بأهمية التعاونيات و مردودها الإقتصادي على المجتمع ككل.


كما دعت دائرة التوجيه والإرشاد المهني وإدارة المركز بالتعاون مع الهيئة إلى أهمية تعزيز القيم التعاونية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى ذكر أبرز الفوائد الناتجة عن العمل الجماعي، ودوره المؤثر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كالمساهمة في خفض معدلات الفقر والبطالة، وخلق فرص العمل، وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.
 

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