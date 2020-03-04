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بالتعاون مع الكلية الجامعية

مدرسة البريج الثانوية "أ " للبنات بالوسطى تنظم يوماً تطوعياً

04 آذار / مارس 2020 01:04

مدرسة البريج الثانوية "أ " للبنات بالوسطى تنظم يوماً تطوعياً
مدرسة البريج الثانوية

غزة- الرأي

 نظمت مدرسة البريج الثانوية "أ" للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى يوماً تطوعياً، بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وذلك ضمن مبادرة طلابية تطوعية لطالبات الجامعة بعنوان "نغرس شتلاً" ومبادرة "وفائي لمدرستي"، بمشاركة مديرة المدرسة نجوى المقادمة ووفد من الكلية الجامعية ضم كل من سمر صبيح وحسن أبو حميد من قسم شؤون الطلبة.

 مديرة المدرسة رحبت بوفد الكلية الجامعية وشكرتهم على مبادرتهم التطوعية، وتحدثت عن حرص المدرسة على التواصل والتنسيق مع المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية ومنها الكلية الجامعية بما ينعكس بصورة ايجابية على المسيرة التعليمية ويخدم طالبات المدرسة، وأوضحت المقادمة أهمية وقيمة العمل التطوعي ودوره في بناء الأوطان، مؤكدة حرص المدرسة على غرس ثقافة العمل التطوعي في نفوس الطالبات.

 وشمل اليوم التطوعي على تنظيف وزراعة حديقة المدرسة بأشجار مثمرة وأشجار زينة وطلاء مدخل المدرسة من قبل طالبات الكلية الجامعية، واطلع مسئول الحدائق في الجامعة معلمة النشاط البيئي بالمدرسة على أفضل الطرق للاعتناء بالشتلات الزراعية والحفاظ عليها. وفي ختام اليوم التطوعي شكر فريق العمل التطوعي بالكلية الجامعية مدرسة البريج الثانوية "أ" للبنات مديرة ومعلمات على استقبالهم للفريق وتعاونهم لإنجاح اليوم التطوعي، وقدم درع شكر وتقدير لمديرة المدرسة على تعاونها ومشاركتها في اليوم التطوعي

4 (8) مدرسة البريج الثانوية
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