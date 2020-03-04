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"مكافحة المخدرات" تضبط 40 فرش حشيش برفح

04 آذار / مارس 2020 01:07

"مكافحة المخدرات" تضبط 40 فرش حشيش برفح

رفح- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رفح "40" فرش حشيش، وأوقفت اثنين من المروجين في مهمة استمرت عدة أيام متواصلة.

وقال المقدم أحمد الشاعر مدير دائرة مكافحة رفح، إن عملية ضبط المروجيْن والمواد بحوزتهما جاءت بعد متابعة وملاحقة مستمرة لعدة أيام.

وأوضح المقدم الشاعر أنه تم ضبط المروجَيْن (ز، ش) و(ح، ش)، وبحوزتهما فرشين من الحشيش، وخلال التحقيق الأولي معهما أقرّا بإخفاء باقي الكمية وهي 38 فرشاً في أحد الأماكن.

وأشار إلى أنه على الفور داهمت القوة المشاركة في المهمة المكان المذكور، وتمكنت من العثور على باقي الكمية.

ولفت المقدم الشاعر إلى أنه تم التحفظ على المذكورين، والتحرز على المضبوطات، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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