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تعليم رفح يفتتح مسابقة القرآن الكريم

04 آذار / مارس 2020 01:09

تعليم رفح يفتتح مسابقة القرآن الكريم
تعليم رفح يفتتح مسابقة القرآن الكريم

رفح- الرأي

افتتح  مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني في مكتبة مدرسة شهداء رفح مسابقة القرآن الكريم، بحضور رئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة ومشرفة النشاط الثقافي أسماء ضهير ومديرة المدرسة سهير الهمص ومديرة مدرسة القدس نجوى النجار، ولجنة التحكيم والمعلمات والطالبات المشاركات .


وفي كلمته أكد الحوراني على أهمية هذه المسابقات خاصة في حفظ أعظم كتاب على الأرض، وشدد موجهاً حديثه للطالبات على ضرورة تطبيق آيات القرآن الكريم في حياتنا في الأسرة والمدرسة والمجتمع ولا نكتفي بحفظها فقط، وأثنى على جهد قسم الأنشطة لرعايته ومتابعته وتنفيذه لمثل هذه المسابقات .


من جهته، أوضح قشطة أن هذا دورنا التربوي النابع من مهنيتنا وديننا لا يمكن لنا أن نتخلى عنه، فأي نشاط يزرع قيم دينية أو وطنية في نفوس الطلبة سنكون له داعمين ومسهلين .


وبدورها أوضحت ضهير لنا أن المسابقة تنفذ في ثلاثة مستويات : الأول حفظ 10 أجزاء لكل المراحل، الثاني حفظ 20 جزء لكل المراحل، الثالث حفظ 30 جزء لكل المراحل، وأضافت أن اليوم فئة البنات وغداً الثلاثاء فئة البنين .


يذكر أن المسابقة بالتعاون الكامل مع وزارة الأوقاف، التي اختار التعليم لجنة التحكيم بالكامل منها وهي تضم المحفظات : ناهد زعرب وإيمان أبو ستة وأسماء حسن وانتصار القططي وصباح نوفل وندى الزاملي .

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