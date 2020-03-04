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مرور خان يونس يختتم عدة محاضرات توعوية

04 آذار / مارس 2020 01:13

مرور خان يونس يختتم عدة محاضرات توعوية
مرور خان يونس يختتم عدة محاضرات توعوية

خان يونس- الرأي

اختتم قسم الإرشاد المروري بمحافظة خان يونس، محاضراته التوعوية لطالبات مدرسة شهداء خان يونس الابتدائية، ومدرسة شجرة الدر الابتدائية بواقع (36) محاضرة استفاد منها (1476) طالبة.

وبين قسم الإرشاد المروري أن هذه المحاضرات تأتي ضمن برامج التوعية المرورية التي تعدها دائرة الإرشاد والتدريب المروري من أجل تعزيز الثقافة المرورية السليمة والحد من مخاطر الطريق وحوادث السير.

وقد تقدمت المدرستين بجزيل الشكر والتقدير لدائرة الارشاد والتدريب المروري خصوصا، وللإدارة العامة لشرطة المرور، والنجدة عموما على الجهود التي يبذلونها خدمة لأبناء شعبنا وحفاظا على سلامتهم.

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