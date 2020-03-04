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معلمة من مدرسة خولة بنت الأزور بالوسطى تصدر دليلاً لتجارب الضوء

04 آذار / مارس 2020 01:17

معلمة من مدرسة خولة بنت الأزور بالوسطى تصدر دليلاً لتجارب الضوء
معلمة من مدرسة خولة بنت الأزور بالوسطى تصدر دليلاً لتجارب الضوء

الوسطى- الرأي

 أصدرت المعلمة أمل أبو زايد من مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات بتعليم الوسطى، و بإشراف من المشرف التربوي خالد أبو رجيلة  و بدعم من مديرة المدرسة أنعام أبو عويمر،  دليلاً لتجارب الضوء باستخدام بيت الأشعة و المنضدة الضوئية باستخدام تقنية QR.

 معلمة العلوم أبو زايد قالت: إن هذا الدليل يحتوي على تجارب الضوء بتقنية QR باستخدام بدائل متوفرة مثل المنضدة الضوئية محلية الصنع و بيت الأشعة من خامات بيئية متوفرة و بسيطة، موضحة أن الدليل يهتم بالتجارب العملية لمبحث العلوم و الحياة للصف التاسع الأساسي.

 و بيّنت أبو زايد مكونات الدليل حيث شمل التالي : كيفية صناعة بيت الأشعة و تنفيذ التجارب الخاصة بدراسة سلوك الشعاع الضوئي خلال المرايا و العدسات المحدبة والمقعرة المسطحة، كيفية تنفيذ وصناعة المنضدة الضوئية و تجارب مختلفة مثل تجارب خصائص الخيال و قياس البعد البؤري للعدسات المحدبة والمرايا المقعرة ، كل تجربة يصاحبها رمز QR كود و الذي يسهل الوصول للفيديو الذي يشرح التجربة وكيفية صناعة المنضدة و بيت الأشعة ، مضيفة أن جميع التجارب موثقة بالفيديو لكيفية تنفيذ التجربة من خلال استخدام الكودQR  لكل تجربة.

 المشرف التربوي خالد أبو رجيلة شكر المعلمة أم أبو زايد على جهدها الكبير في إنجاز هذا الدليل و الذي يسهل على كافة المعلمين و الطلبة كيفية إعداد تجارب الضوء من خامات البيئة و بتقنية حديثة باستخدام تقنية QR  ، شاكراً إدارة المدرسة على دعمها للمعلمة للوصول إلى هذا الدليل.

 يذكر أن المعلمة أبو زايد قد نفذت في وقت سابق ورشة عمل عملية حول تنفيذ تجارب الضوء لعدد من معلمي وكالة الغوث للاجئين.

يمكن زيارة الدليل  بالضغط هنا:

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