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المباحث تُنجز ثلاث قضايا سرقة بقيمة 21 ألف دولار

04 آذار / مارس 2020 01:18

المباحث تُنجز ثلاث قضايا سرقة بقيمة 21 ألف دولار
المباحث تُنجز ثلاث قضايا سرقة بقيمة 21 ألف دولار

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، ثلاث قضايا سرقة متنوعة في عدد من محافظات قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، ذكر النقيب أحمد بصل رئيس قسم مباحث الشجاعية أن القسم تمكن من إنجاز قضية سرقة مصاغ ذهبي يزن 900 جرام والذي يُقدر ثمنه ب 20 ألف دولار ويعود للمواطن "س.ق" من سكان حي الشجاعية.

وأوضح النقيب بصل، أنه تم ضبط جزء من المصاغ المسروق وتحويل ملف القضية والمضبوطات والمتهمين إلى مفتش الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

في سياق متصل، أنجز قسم مباحث معسكر جباليا في محافظة شمال غزة قضية سرقة لاب توب من إحدى رياض الأطفال بعد الحصول على تفويض من النيابة العامة يفيد بالعمل على كشف مجهول قام بسرقة لاب توب من روضة العلياء في المحافظة.

وبيّن النقيب عبد الحليم التوم رئيس قسم مباحث معسكر جباليا أنه تم التحري حول السرقة والبحث عن المشتبه بهم حيث وقع الاشتباه على المدعو "م.ر" حيث قام المذكور بتسويق جهاز لابتوب بنفس المواصفات وحاول بيعه لأحد المواطنين، مشيراً إلى تحويل القضية والمضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

في ذات السياق، تمكن قسم مباحث النصيرات من إنجاز شكوى المواطن "خ.م" والتي مفادها قيام مجهول بالسطو على محله الواقع في النصيرات وسرقة مبلغ 1700 شيكل.

وأكد النقيب محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات تحويل المتهم إلى مفتش تحقيق شرطة النصيرات لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

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