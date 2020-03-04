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مكافحة المخدرات بخان يونس تُنظم محاضرات توعوية لأكثر من ألفي طالب

04 آذار / مارس 2020 01:19

مكافحة المخدرات بخان يونس تُنظم محاضرات توعوية لأكثر من ألفي طالب
مكافحة المخدرات بخان يونس تُنظم محاضرات توعوية لأكثر من ألفي طالب

خان يونس- الرأي

نظم قسم التوعية والتخطيط لمكافحة شرطة المخدرات بمحافظة خان يونس خلال شهر فبراير من العام الجاري سلسلة محاضرات توعوية من مخاطر وأضرار المخدرات استفاد أكثر من "2,500" طالب ومواطن.

وذكر الرائد سفيان قديح رئيس قسم التوعية والتخطيط بشرطة المخدرات بخان يونس أن محاضرات شهر فبراير استفاد منها حوالي "2,350" طالب من "5" مدارس ثانوية ، و "مركزين" للشباب، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية للتوعية من مخاطر المخدرات "حياة".

وبيَّن أنه خلال هذه المحاضرات تم التطرقل مخاطر تعاطي المخدرات، والأسباب التي تؤدي إلى تعاطيها، ومدي تأثيرها علي المتعاطي وتدمير حياته الاجتماعية والأسرية، إضافة للإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون.

وأشار قديح إلى أن طاقم التوعية يبذل أقصى طاقاته من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وسليم خالي من المخدرات، من خلال العديد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمحاربة هذه الآفة وحماية المواطنين من خطرها وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية والأهلية .

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