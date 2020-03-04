بلدية غزة ترصف المقطع الأخير من شارع المنصورة بحي الشجاعية

غزة- الرأي

شرعت بلدية غزة، برصف المقطع الأخير من شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق المدينة، بدءًا من تقاطعه مع صلاح الدين غربًا وحتى مفترق سوق الشجاعية للخضار شرقًا، بطول 220 متر، وعرض 10 أمتار لكل اتجاه من الاتجاهين (الشمالي والجنوبي)، ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية وتعبيد وصيانة الطرق في مدينة غزة.

وتأتي أعمال إعادة تطوير وتأهيل شارع المنصورة ضمن مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي صيف العام 2014، والتي شملت تمديد شبكات مياه وصرف صحي جديدة، وشبكة أخرى لتصريف مياه الأمطار بأقطار مختلفة، وتركيب شبكة إنارة جديدة على طول الشارع.

ويعد شارع المنصورة أحد الشوارع الرئيسية والشريانية في المناطق الشرقية في مدينة غزة، ويخدم سكان المنطقة، ويسهل تنقلاتهم وحركة مرورهم، ويبلغ طوله نحو 2400 مترًا وعرضه يتراوح من 9 - 20 متر.

وبلغت تكلفة إعادة تأهيل وتطويري شارع المنصورة نحو 2.3 مليون دولار أمريكي -مع تطوير شارع البصلة- بتمويل من دولة الكويت ضمن منحة الكويتية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي خلال العام 2014.